Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру

20 мая 2019 13:12 (UTC+04:00)

Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Huawei будет продолжать предоставление обновлений для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов, включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру", - говорится в заявлении. "Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей", - отмечается в сообщении.

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