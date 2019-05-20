Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины

20 мая 2019 20:27 (UTC+04:00)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ТАСС .

"Я принял решение подать в отставку после очередного заседания правительства в среду", - заявил он на брифинге в Киеве.

Гройсман добавил, что принял это решение после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу, что правительство Украины должно уйти в отставку.

Он напомнил, что, по закону, кабинет министров Украины слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом. "Однако, несмотря на это, я решил подать в отставку после сегодняшнего заявления Зеленского", - указал он.

"За три года [премьерства] мне не стыдно за то, как мы реагировали на вызовы, которые были перед нами, - продолжал Гройсман. - И я предложил президенту, парламенту, чтобы мы вместе сформировали повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее".

"Но президент избрал другой пусть, - сказал Гройсман. - Я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами, которые есть на повестке дня".

Вместе с тем, он заявил, что не планирует покидать политику и будет баллотироваться в Верховную раду.

"Я уверен в том, что мы еще много сделаем в будущем, - сказал он. - И в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформирую профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать страну успешной".

Согласно конституции Украины, отставка премьер-министра страны означает отставку всего состава кабинета министров. Законом также определено, что именно парламент "осуществляет формирование нового состава правительства в сроки и в порядке, определенных конституцией".

После вступления в должность президента Владимир Зеленский потребовал от правительства подать в отставку и одновременно объявил о роспуске Верховной рады. В этой связи до внеочередных парламентских выборов, которые должны пройти в 60-дневный срок, министры автоматически получат статус исполняющих обязанности, а кабинет также с приставкой и.о. может возглавить один из нынешних вице-премьеров.

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