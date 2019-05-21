Рестораны британского повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

21 мая 2019 17:02 (UTC+04:00)

Сеть итальянских ресторанов Jamie's Italian и других заведений общественного питания, принадлежащих известному британскому телеведущему, повару и автору кулинарных книг Джейми Оливеру, переданы во внешнее управление в рамках проводимой процедуры банкротства, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В общей сложности под угрозой закрытия оказались 25 ресторанов Оливера в Соединенном Королевстве, что может обернуться перспективой потери 1,3 тыс. рабочих мест. По данным телеканала, кризисное управление осуществляет аудиторская компания KPMG, которая, вероятно, также займется поиском новых владельцев гастрономических заведений.

"Я глубоко опечален этим итогом и хотел бы поблагодарить весь персонал и наших поставщиков, которые более 10 лет вкладывали свою душу в этот бизнес. Я также хотел бы поблагодарить всех клиентов, которые приходили и поддерживали нас в течение последнего десятилетия, было большим удовольствием служить вам", - сказал ресторатор.

Оливер в январе 2017 года принял решение закрыть в связи с нерентабельностью шесть из 42 находящихся в Великобритании ресторанов итальянской кухни. Поясняя причины сокращения сети, компания британского ресторатора дала понять, что неопределенность, порожденная перспективой выхода Великобритании из Евросоюза, лишь усугубляет непростую ситуацию, сложившуюся на рынке ресторанных услуг. Например, приобретаемые компанией в Италии ингредиенты для различных блюд существенно выросли в цене из-за резкого падения обменного курса фунта стерлингов к евро.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британский неонацист приговорен к пожизненному сроку за подготовку убийства
В мире 17 мая 15:58
Лидер лейбористов объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке о Brexit
В мире 17 мая 14:14
Британцы напиваются чаще остальных в мире, показало исследование
В мире 16 мая 14:24
Британский ученый заявляет, что расшифровал манускрипт Войнича
В мире 15 мая 15:29
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
В мире 6 мая 17:49
Британские власти запретили вывозить из страны ранние работы Фрэнсиса Бэкона
В мире 29 апреля 16:11
Лента новостей
В Азербайджане продолжается прием обращений для совершения Хаджа
Общество 17:54
В Германии предложили ввести залог за многоразовые стаканчики по всей стране
В мире 17:54
Сотрудники Kapital Bank подписали значимое соглашение
Бизнес 17:54
Азербайджан примет участие в заседаниях Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ в Париже
Политика 17:49
Азербайджанская компания «Agrovita» увеличит объемы импорта гибридных семян
Бизнес 17:47
МИД Швеции: Новое соглашение между ЕС и Азербайджаном углубит двусторонние отношения
Политика 17:47
Стала известна сумма выплаты компенсаций по проблемным кредитам в Pasha Bank
Бизнес 17:41
Абелевскую премию по математике вручили американке Карен Уленбек
В мире 17:40
Посол: IGB является приоритетом для Греции, для энергетической стратегии ЕС (Эксклюзив)
Энергетика 17:33