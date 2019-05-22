В Великобритании оператор Vodafone отменил предзаказы на смартфоны Huawei 5G

22 мая 2019 17:18 (UTC+04:00)

Британское подразделение сотового оператора Vodafone перестает принимать предзаказы на китайские смартфоны Huawei 5G из-за неопределенности относительно долгосрочной поддержки программного обеспечения на этих телефонах, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы приостанавливаем предварительные заказы на Huawei Mate 20X (5G) в Великобритании", - приводит Reuters слова представителя компании. "Эта мера является временной, пока существует неопределенность в отношении всех новых устройств линейки Huawei 5G, - заявили в Vodafon. - Мы будем следить за данной ситуацией".

Президент США Дональд Трамп 15 мая подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Министерство торговли страны приняло решение внести компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Как стало известно 19 мая, компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям операционной системы Android.

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