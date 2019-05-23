Ученые нашли связь между усами и онкологическими заболеваниями

23 мая 2019 13:45 (UTC+04:00)

Американские ученые обнаружили связь между наличием усов и снижением риска развития рака нижней губы, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Специалисты Университета Канзаса обследовали 200 мужчин, у которых медики дигностировали предраковое состояние, известное как актинический кератоз. Оно представляет собой чешуйчатое пятно на коже, которое может перерасти в плоскоклеточную карциному.

Исследователи обнаружили, что среди мужчин, долгое время носивших усы толщиной не менее девяти миллиметров, риск развития онкологии оказался в 16 раз ниже, чем у других участников анализа. При этом ученые предварительно учли дополнительные факторы риска, такие как курение или возрастные показатели.
Как заключили специалисты, мужчины, не имеющие растительности на лице, могут снизить риск возникновение онкологического заболевания, используя солнцезащитный крем.

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