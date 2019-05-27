Катар и США обсудили двустороннее военное сотрудничество

Командующий сухопутными войсками Катара Саид Хусейн Аль-Хаярейн встретился с заместителем командующего силами США в центральном управлении на Ближнем Востоке, стороны обсудили направления двустороннего военного сотрудничества, сообщает катарское государственное агентство QNA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Командующий сухопутными войсками Катара провел переговоры с заместителем командующего силами США в центральном управлении на Ближнем Востоке. Стороны обсудили направления двустороннего военного сотрудничества",- говорится в сообщении.

По данным агентства, на встрече присутствовали высокопоставленные офицеры вооруженных сил.

Ранее Доха заявляла, что планирует проведение военных учений на западе страны рядом с побережьем Персидского залива с 23 июня по 4 июля.

В последнее время наблюдается обострение ситуации вокруг Персидского залива и Ирана, в том числе США сосредоточили в заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США", нацеленный на защиту американских интересов. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что

Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

В Катаре расположена крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, которая используется при выполнении боевых задач в регионе.

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