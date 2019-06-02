Обед с миллиардером Баффетом купили на аукционе за $4,57 млн

2 июня 2019 05:50 (UTC+04:00)

Право отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом было продано в пятницу на онлайн-аукционе eBay за 4,57 млн долларов, сообщает в субботу газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Победитель аукциона пожелал остаться анонимным, отмечает издание.

Обед с Баффетом разыгрывается на аукционе ежегодно, начиная с 2000 года. Вырученные средства поступают в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско. За эти годы фонд получил от аукционов более $26 млн.

Результат этого года стал рекордным. Прежний рекорд был установлен в 2012 году и повторен в 2016, когда обед с миллиардером купили за 3,457 млн долларов.

Как правило, Баффет обедает с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке, который ежегодно жертвует Glide Foundation $10 тысяч.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На аукционе в Канаде не нашлось покупателя на картину Матисса "Женщина сидит на балконе"
Другие страны 30 мая 10:32
Госкоимущества Азербайджана проведет очередной аукцион (ФОТО)
Экономика 29 мая 16:19
На аукционе в США за $1,3 млн продан ноутбук с самыми опасными компьютерными вирусами
Другие страны 29 мая 11:12
Цены на евробонды Узбекистана растут, доходность снижается
Финансы 23 мая 18:58
В Азербайджане предлагается система электронного аукциона по продаже залогового имущества
Финансы 22 мая 15:33
Первый аукцион произведений искусства в Азербайджане – цены на картины (ФОТО)
Культура 21 мая 18:08
Лента новостей
Huawei не имеет связей с ВС Китая - министр обороны
Китай 07:03
Три солдата убиты при ракетном обстреле в Сирии
Арабские страны 07:00
Министр обороны Японии намерен посетить Китай впервые за 10 лет
Другие страны 06:35
В Китае выразили протест против действий США в Южно-Китайском море
Китай 06:25
В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля
Арабские страны 06:10
Силы ПВО Сирии сбили ракеты к югу от Дамаска
Арабские страны 05:24
Ким Чен Ын осмотрел высокоточные станки на машиностроительном заводе
Другие страны 05:03
Умер философ Мишель Серр
Европа 04:32
Новое правительство Финляндии оставит за страной возможность вступить в НАТО
Европа 04:00