Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG

3 июня 2019 00:12 (UTC+04:00)

Компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX, они должны быть заменены в течение десяти дней, говорится в сообщении американского регулятора, поступившем в распоряжение РИА Новости, передает Trend.

"Boeing проинформировал FAA (Федеральное авиационное управление), что рельсы отклоняемых предкрылков определенных 737NG и 737MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы", - говорится в документе.

По итогам совместной с FAA проверки установлено, что под это подпадают до 148 деталей, произведенных подрядчиком второго уровня. Компания определила список самолетов, на которые могли быть установлены эти элементы.

"В США затронуты 32 NG и 33 MAX. По всему миру парк затронутых этим машин – 133 NG и 179 MAX", - сказано в документе.

Не соответствующие нормам детали могут раньше срока выйти из строя или треснуть.
"Хотя полный выход из строя рельса отклоняемого предкрылка не приведет к потере самолета, остается опасность, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете", - сказано в заявлении.

Компаниям, летающим на самолетах с дефектными элементами, предписано в течение десяти дней снять их.

Полеты самолетов модели 737МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
CNN: Boeing не планирует готовить пилотов обновленного 737 MAX на летном тренажере
США 31 мая 08:37
Lion Air потеряла $20 млн из-за простоя Boeing 737 MAX
Другие страны 29 мая 17:13
Ущерб авиакомпаний Китая от простоя лайнеров Boeing 737 MAX составит около $580 млн
В мире 24 мая 12:22
Boeing внесла изменения в программное обеспечение симулятора 737 MAX
В мире 19 мая 07:25
В США начали расследование инцидента с упавшим в реку Boeing 737
В мире 4 мая 10:08
Boeing провел дополнительные летные испытания 737 MAX с новым ПО
Другие страны 30 апреля 06:27
Лента новостей
Трамп: американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США
США 2 июня 23:59
Минюст США откажется от дополнительных обвинений в адрес Ассанжа
В мире 2 июня 23:50
Боевики за сутки нарушили режим перемирия в двух сирийских провинциях
Арабские страны 2 июня 23:32
Полиция задержала в центре Барселоны мужчину с пневматическим оружием
Европа 2 июня 23:14
У берегов Италии спасли 100 иммигрантов
Европа 2 июня 23:00
Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором 7 сентября
Спорт 2 июня 22:48
В США заявили, что пока не видят необходимости в возобновлении военных учений с Сеулом
США 2 июня 22:31
Президент Австрии одобрил состав переходного правительства
Другие страны 2 июня 22:09
В Бакинском международном торговом порту построят "зеленую" электростанцию
Энергетика 2 июня 22:08