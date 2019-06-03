Сервисы Google работают с перебоями

3 июня 2019 03:09 (UTC+04:00)

Перебои наблюдаются в работе сервисов Google Cloud, YouTube и G Suite, снижена производительность приложений, сообщается на сайте Google Cloud Platform, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным Verge, причиной сбоев может быть проблема с сервисами Google Cloud, от которых зависят другие приложения.

"Мы наблюдаем высокий уровень перегрузки сети в восточной части США, что сказывается на нескольких сервисах в Google Cloud, G Suite и YouTube. Пользователи могут наблюдать низкую производительность или регулярно повторяющиеся ошибки. Мы полагаем, что определили первопричину перегрузки и ожидаем, что вскоре вернемся к нормальной работе", - говорится на сайте Google Cloud Platform.

Первые проблемы с сервисом облачных вычислений Google Compute Engine были зафиксированы 2 июня в 12.25 по тихоокеанскому времени США, а проблемы с Google Cloud начались в 12.53.

По данным сайта Down Detector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, перебои в работе YouTube и Google Cloud наблюдались почти по всему миру. Так, у пользователей возникли проблемы в США, в странах Латинской Америки и Европы, на Ближнем Востоке, а также в некоторых районах Азии.

По данным Down Detector, 73% пользователей Google Cloud пожаловались на работу облачных сервисов, 18% испытали проблемы со входом, 8% зафиксировали проблемы с работой сайта.
Verge пишет, что также наблюдались сбои в работе Snapchat, Gmail, Viber, Nest, Discord и других сервисов.

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