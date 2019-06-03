Сервисы Google вернулись к нормальной работе

3 июня 2019 07:13 (UTC+04:00)

Сервисы Google, в том числе Google Cloud, G Suite и YouTube, вернулись к нормальной работе, сообщается на сайте Google Cloud Platform, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в работе этих сервисов наблюдались перебои, снизилась производительность приложений. Издание Verge отмечало, что также наблюдались сбои в работе Snapchat, Gmail, Viber, Nest, Discord и других сервисов.

"Проблема перегрузки сети в восточной части США, оказывавшая влияние на Google Cloud, G Suite и YouTube, была решена для всех затронутых пользователей по состоянию на 16.00 по тихоокеанскому времени США (2.00 мск)", - сообщается на сайте.

Уточняется, что инцидент с Google Cloud был полностью исчерпан в 16.56 (2.56 мск), а сбои в работе сервиса облачных вычислений Google Compute Engine удалось ликвидировать в 16.45.

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