Apple анонсировала iOS 13 с темным режимом

3 июня 2019 23:36 (UTC+04:00)

Apple анонсировала версию iOS 13, в которой появится темный режим Dark Mode. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте компании.

Новинку представил старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC.

При выборе Dark Mode интерфейс и приложения получат темный фон. Как отмечается, эта функция полезна при работе в условиях низкой освещенности. Как пишет TechCrunch, этот режим позволит сэкономить заряд батарей на смартфонах с OLED-дисплеями.

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