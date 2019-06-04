Apple представила обновления для "умных" часов

4 июня 2019 00:04 (UTC+04:00)

Apple во время конференции для разработчиков WWDC анонсировала версию watchOS 6. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте компании.

Как отмечается, в обновленной операционной системе (ОС) App Store появится внутри часов. Пользователи смогут устанавливать приложения напрямую с Apple Watch.

Кроме того, watchOS 6 позволит пользователям лучше контролировать здоровье и физическую форму. Также в новой версии ОС добавили новые варианты циферблатов, а также такие приложения, как Audiobooks, калькулятор и диктофон.

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