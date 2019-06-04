Apple представила обновления для "умных" часов

Apple во время конференции для разработчиков WWDC анонсировала версию watchOS 6. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте компании.

Как отмечается, в обновленной операционной системе (ОС) App Store появится внутри часов. Пользователи смогут устанавливать приложения напрямую с Apple Watch.

Кроме того, watchOS 6 позволит пользователям лучше контролировать здоровье и физическую форму. Также в новой версии ОС добавили новые варианты циферблатов, а также такие приложения, как Audiobooks, калькулятор и диктофон.

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