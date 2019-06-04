Немецкие ученые разработали технологию покрытия электродов для аккумуляторов нового типа

Исследователи Института материалов и лазерных технологий Фраунгофера (Дрезден, Германия) разработали технологию нанесения электродного покрытия, позволяющую производить экологически чистые аккумуляторы с меньшими затратами. Как говорится в сообщении института, аккумуляторы, произведенные таким способом, смогут хранить больший объем энергии по сравнению с литий-ионными батареями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новый метод производства сухого электродного покрытия сравнительно прост в реализации - активный материал смешивается со связующими полимерами и проходит переработку через прокатный стан. На финальной стадии создания электрода полученная сухая пленка толщиной 100 мкм наносится на алюминиевую фольгу, причем сам процесс может протекать со скоростью в несколько метров в минуту, что открывает широкие перспективы для применения в промышленных масштабах", - говорится в сообщении.

Ключевые особенности новой технологии - ее экологичность и низкая себестоимость. Производство электродов новым методом не требует применения жидких токсичных растворителей и просушивания полученной электродной пленки, что при традиционном подходе было одним из наиболее дорогостоящих энергоемких этапов. Данный вопрос особенно актуален для Германии, где стоимость электроэнергии сравнительно высока.

Ожидается, что метод получит дальнейшее распространение и в других странах Европы. В данный момент технология проходит тестирование в Финляндии на заводе одного из поставщиков натрий-ионных аккумуляторов нового типа.

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