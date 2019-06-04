В новых скафандрах планируют разместить реактивные спасательные ранцы

Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда" готово интегрировать в новые модульные скафандры систему спасения космонавтов по типу реактивного ранца. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС генеральный директор - главный конструктор предприятия Сергей Поздняков.

"Мы озвучивали, что предлагаем делать новый скафандр концептуально по-другому, в том числе готовы учитывать наработки и сделать встроенную систему спасения", - отметил Поздняков в ответ на вопрос ТАСС, разработан ли в России реактивный ранец, способный перемещать космонавта в открытом космосе.

Генеральный директор НПП "Звезда" уточнил, что подобные разработки велись 15 лет назад, но были приостановлены из-за сокращения грузопотока на Международную космическую станцию. Разработанное на тот момент оборудование можно использовать и сейчас. В будущем его планируют уменьшить и интегрировать в скафандр. "Если мы будем делать новый скафандр, то, наверное, мы сделаем встроенную систему", - сказал Поздняков.

По словам главного конструктора предприятия, оборудование не будет рассчитано на перелет с одного конца станции на другой, но поможет космонавтам "сориентироваться и спастись в случае отделения от станции". Предполагается, что система будет включать 16 двигателей, которые "обеспечат автоматическую и ручную стабилизацию, а также перемещение во всех направлениях".

В июне 1973 года американские астронавты Пит Конрад и Джозеф Кервин вышли в открытый космос, чтобы починить солнечные батареи на станции Skylab. Согласно данным, опубликованным на сайте NASA, когда солнечная батарея раскрылась, она толкнула космонавтов. Они не улетели в открытый космос только благодаря тросам. Сейчас на американских скафандрах существует система спасения под названием SAFER.

Ранее Сергей Поздняков рассказал ТАСС, что НПП "Звезда" в 2019 году планирует начать разработку нового модульного скафандра. По его словам, сейчас предприятие готовит предложение под этот проект и рассчитывает подписать контракт с ракетно-космической корпорацией "Энергия".

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