В работе Twitter произошел сбой

5 июня 2019 07:09 (UTC+04:00)

Проблемы в работе социальной сети Twitter наблюдаются утром в среду сразу в нескольких странах, в числе которых Россия. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 21:18 [вторника] по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении сервиса.

Чаще всего о сбоях в работе сети микроблогов сообщают пользователи в США, Великобритании и Японии. С проблемами также столкнулись в других европейских странах, а также в Индии и Саудовской Аравии. В России на работу Twitter жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу интернет-сайта Twitter (около 81%). 10% сообщили о сбоях в работе приложения в мобильной операционной системе Android и еще 8% - в приложении в операционной системе iOS.

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