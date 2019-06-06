Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд

Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе материнской структуры Google - Alphabet, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Looker войдет в состав Google Cloud, которая объединяет все облачные сервисы компании.

Сделка базируется на уже существующем партнерстве двух компаний, которые совместно обслуживают более 350 клиентов, в числе которых Buzzfeed, Hearst, King, Sunrun, WPP Essence и Yahoo!.

В Google ожидают, что сделка будет завершена позднее в 2019 году.

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