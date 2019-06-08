Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy ожидается не ранее 24 июня

8 июня 2019 05:49 (UTC+04:00)

Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, разработанной корпорацией SpaceX, состоится на ранее 24 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу портал Space.com.

"Мы завершаем сборку носителя, проводим подготовку к запуску, - заявила представитель космического центра ВВС США на авиабазе Киртлэнд (штат Нью-Мексико) Райана Роуза в ходе состоявшейся в пятницу телеконференции. - На данный момент мы ожидаем, что работы будут завершены не ранее 24 июня".

Запуск ракеты-носителя, получивший обозначение STP-2, планировалось осуществить 22 июня с площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал. Ракета должна вывести на орбиту спутники для изучения условий распространения радиосигналов в атмосфере, аппарат для оценки возможностей использования "солнечного паруса" для движения в космосе, а также созданные специалистами NASA атомные часы с погрешностью хода в 1 секунду за 9 млн лет.

Falcon Heavy - двухступенчатая ракета-носитель сверхтяжелого класса, ее отдельные блоки пригодны для многоразового использования. Первоначально она разрабатывалась для запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, а также для миссий на Луну и Марс. Однако после первого запуска Falcon Heavy глава корпорации SpaceX Илон Маск объявил, что она будет использоваться только для доставки на орбиту тяжелых спутников.

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