На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи. Об этом сообщили в своем блоге специалисты компании Google, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о программах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама. Как выяснили в Google, Android-трояны этого вида могут быть предустановленными.

Атака подобного типа проводится через сторонних поставщиков программного обеспечения, которые помогают компаниям-производителям дорабатывать функционал или предоставляют им готовые продукты. К их услугам прибегает большое количество организаций.

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