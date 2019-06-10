На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

10 июня 2019 08:39 (UTC+04:00)

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи. Об этом сообщили в своем блоге специалисты компании Google, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет о программах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама. Как выяснили в Google, Android-трояны этого вида могут быть предустановленными.

Атака подобного типа проводится через сторонних поставщиков программного обеспечения, которые помогают компаниям-производителям дорабатывать функционал или предоставляют им готовые продукты. К их услугам прибегает большое количество организаций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Названы самые ломающиеся смартфоны
В мире 4 июня 08:01
Apple откажется от iTunes
В мире 3 июня 10:15
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
В мире 20 мая 10:53
Хакеры при помощи функции звонков в WhatsApp загружали шпионское ПО на телефоны
В мире 14 мая 11:06
Пользователи Twitter смогут добавлять медиафайлы в ретвиты
В мире 7 мая 14:33
Windows сохраняет лидерство на рынке операционных систем в Азербайджане
ИКТ 7 мая 13:45
Лента новостей
Renault и Fiat Chrysler пытаются возобновить переговоры о слиянии
Другие страны 09:20
ВС Турции проводят операции по ликвидации ключевых фигур РПК
Турция 09:17
Из Стамбула будут депортированы 50 тыс. нелегалов – МВД
Турция 09:08
В эфирном пространстве Азербайджана проведут комплексную профилактику
Общество 08:53
В Турции произошел взрыв на фабрике
Турция 08:30
Несколько ведущих технологических компаний запретили персоналу контакты с Huawei
США 08:00
Южная Корея и Великобритания договорились подписать соглашение о свободной торговле
Другие страны 07:36
Си Цзиньпин обсудит на саммите ШОС торговую войну с США и борьбу с терроризмом
Китай 07:15
ВВП Азербайджана и промышленное производство растут
Бизнес 07:00