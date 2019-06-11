Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Командорских островов

11 июня 2019 02:23 (UTC+04:00)

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Тихом океане в районе Командорских островов, сообщил во вторник Камчатский филиал Геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в ночь на вторник, располагался в Тихом океане в 50 км к юго-востоку от побережья острова Медного (Командорские острова). Очаг залегал на глубине 17,8 км под морским дном. Магнитуда сейсмического события составила 5,1", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, жители населенных пунктов Камчатского края, в том числе единственного на Командорских островах населенного пункта - села Никольского на острове Беринга, подземных толчков не ощутили. Угроза цунами не объявлялась.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 10 июня 21:45
Девять шахтеров погибли при землетрясении на северо-востоке Китая
Китай 10 июня 06:05
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 10 июня 00:45
Вблизи Командорских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 6 июня 02:28
На Каспии произошло землетрясение
Общество 5 июня 20:14
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Туве
Россия 5 июня 06:25
Лента новостей
Дефицит Фонда соцстрахования во Франции вырастет до €1,7 млрд в 2019 году
Европа 03:45
Хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
Арабские страны 03:24
Конгресс США предложил еще один запрет на передачу F-35 Турции в случае покупки С-400
США 03:09
В Саудовской Аравии зафиксировали экстремальную жару до 50 градусов в тени
Арабские страны 02:51
Небольшой самолет упал в Калифорнии
США 01:56
Испанские футболисты разгромили шведов в матче отбора ЧЕ-2020
Спорт 01:35
Трамп и Абэ обсудят денуклеаризацию КНДР на G20
США 01:12
Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для Америки
США 00:51
Террористы напали на дорожников в Турции, есть погибшие
Турция 00:31