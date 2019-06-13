WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных

Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета The Wall Street Journal .

По данным источников газеты, на фоне расследования Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) США, начатого в 2018 году, сотрудники Facebook обнаружили ряд электронных писем, которые, по их мнению, в случае публикации могли бы навредить компании, как минимум в сфере связей с общественностью. По информации источников издания, с 2012 года Facebook обязан был подчиняться указу ФКТ, касающемуся необходимости обеспечения конфиденциальности личных данных пользователей. Однако сведения из электронных писем, которые были отправлены в тот период, свидетельствуют о том, что руководство социальной сети и лично Цукерберг предпочли "не делать соблюдение правил ФКТ приоритетной задачей" компании.

Издание подчеркивает, что потенциальная возможность обнародования этих писем повлияла на стремление руководства компании как можно скорее урегулировать претензии со стороны ФКТ. Источники газеты не уточняют, о каких именно письмах идет речь и сколько из них касаются лично Цукерберга.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, которые касаются сбора и хранения личных данных пользователей работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Цукербергу уже пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

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