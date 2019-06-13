ОПЕК+ учтет фактор торговых войн при определении уровней добычи в 2019 году

Влияние торговых войн на темпы роста мировой экономики будет рассмотрено и учтено на ближайшей встрече стран ОПЕК и "не ОПЕК", участвующих в соглашении, когда они будут принимать решение об уровнях добычи на второе полугодие 2019 года, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Наблюдаемое замедление мировой экономики в первом полугодии 2019 года может стать еще большим вызовом во втором полугодии. Главным образом, это происходит из-за нарастающих торговых споров, при этом их влияние на рост спроса на нефть остается непонятным. Предстоящие встречи на уровне министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, внимательно рассмотрят эти факторы, чтобы обеспечить дальнейшую стабильность на рынке", - подчеркивается в документе.

Торговые споры

В начале июня правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. На такой шаг Пекин пошел в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции.

Ранее Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний, 10-й раунд таких консультаций проходил 9-10 мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

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