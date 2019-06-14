Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс

14 июня 2019 05:18 (UTC+04:00)

Долгосрочные космические полеты, в том числе миссия на Марс, потребуют более строгого отбора астронавтов, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости, как передает Trend, бывший астронавт НАСА, беспрерывно проработавший на Международной космической станции почти год, Скотт Келли.

"Вероятно (требования изменятся), для полетов на Марс, поскольку это будет значительно более продолжительная миссия (в сравнении с полетом на МКС или Луну) без возможности быстро вернуться на Землю", - ответил Келли на вопрос, будут ли меняться требования к кандидатам в астронавты для будущих космических полетов.

Пятидесятипятилетний ветеран НАСА рассказал агентству, что "с началом полетов к МКС и завершением миссий Shuttle каждый полет становился долговременным, поэтому медицинские требования становились немного строже". При этом, по его словам, НАСА пошло на "поблажки" по зрению, разрешив корректировать его для достижения необходимой остроты глаз.

Собеседник агентства объяснил, что в целом стать американским астронавтом сегодня стало сложнее. "Сложнее, поскольку больше заявок", - ответил астронавт на вопрос, стало с годами легче или сложнее пройти отбор НАСА в класс астронавтов.

Предыдущий класс астронавтов НАСА был отобран в 2017 году. Заявки подали рекордные в истории американской космонавтики 18,3 тысячи человек, из них были отобраны лишь пять женщин и семь мужчин.

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