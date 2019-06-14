В Huawei рассказали о запуске операционной системы Hongmeng

14 июня 2019 05:52 (UTC+04:00)

Китайская компания Huawei находится в процессе запуска операционной системы Hongmeng (Хунмэн) для установки ее на своих аппаратах вместо ОС Android, заявил агентству Рейтер вице-президент компании Эндрю Уильямсон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, процесс запуска собственной "операционки" может занять несколько месяцев, а Huawei намерен зарегистрировать марку этой системы, которая сейчас тестируется в КНР.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

После этого Google приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.

В связи с этим, в Huawei приняли решение разработать собственную операционную систему.

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