Instagram устранил сбой в работе сервиса

Социальная сеть Instagram сообщила, что восстановила свою работу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Несколько часов назад Instagram стал работать со сбоями, свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. 80% не могли обновить ленту, 9% - войти в приложение. Наиболее серьезно были затронуты Калифорния и восточное побережье США.

"Мы полностью восстановились и извиняемся за неполадки", - сообщает Instagram в Twitter.

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