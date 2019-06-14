Instagram устранил сбой в работе сервиса

14 июня 2019 06:04 (UTC+04:00)

Социальная сеть Instagram сообщила, что восстановила свою работу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Несколько часов назад Instagram стал работать со сбоями, свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. 80% не могли обновить ленту, 9% - войти в приложение. Наиболее серьезно были затронуты Калифорния и восточное побережье США.

"Мы полностью восстановились и извиняемся за неполадки", - сообщает Instagram в Twitter.

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