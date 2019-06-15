Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тыс. полицейских

15 июня 2019 06:05 (UTC+04:00)

Более 25 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за порядком во время саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, было заявлено на состоявшемся там в субботу торжественном смотре полицейских подразделений, сообщает информационное агентство Kyodo.

В Осаку уже прибыли полицейские со всей Японии, включая бойцов сил специального назначения, подготовленных для проведения антитеррористических операций и пресечения массовых беспорядков. Помимо охраны объектов саммита и резиденций лидеров, полицейские будут следить за закрытыми зонами и регулировать движение. Ожидается, что на время саммита в Осаке будут введены серьезные ограничения на работу транспорта.

По подсчетам организаторов, в город на время встречи лидеров "двадцатки" приедут около 30 тыс. человек, в том числе члены делегаций и журналисты.

Осака с населением почти 2,7 млн человек - третий по численности населения город Японии после Токио и Иокогамы. Это один из важнейших деловых и культурных центров страны, неформальная столица юго-западной части главного японского острова Хонсю.

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