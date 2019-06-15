Президент Казахстана предложил трансформировать СВМДА в региональную организацию

15 июня 2019 12:15 (UTC+04:00)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе V саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящего в субботу в Душанбе, заявил о необходимости трансформации совещания в региональную организацию, сообщила пресс-служба президента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Совещание должно не только представлять, но и отстаивать интересы своих членов на глобальном уровне. Для этого нам необходима его пошаговая трансформация в полноценную региональную организацию", - сказал Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам Токаева, в азиатском регионе особую обеспокоенность вызывают растущие угрозы безопасности, идеологические и этнорелигиозные противоречия. "Считаем, что в этих условиях нужны системные и комплексные подходы к решению узловых вопросов азиатской безопасности", - отметил президент Казахстана.

Он также подчеркнул, что неотложной задачей представляется "выработка совместных системных подходов для противодействия международному терроризму". "Решению многих задач, включая вышеперечисленные, может способствовать усиление ресурсов Форума аналитических центров СВМДА путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу", - отметил Токаев, добавив, что Казахстан готов к полноформатному взаимодействию в рамках СВМДА в интересах всех его участников.

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