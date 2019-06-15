В результате авиаударов в Афганистане убиты не менее 25 талибов

По меньшей мере 10 боевиков радикального движения "Талибан" уничтожены, еще шесть боевиков получили ранения в результате серии ударов американской авиации в двух районах провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщило в субботу агентство Khaama Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, авиаудары были нанесены в уезде Майванд. "Авиаудары были нанесены в районах Ахтари и Банд-э-Тимор, - указал начальник провинциальной полиции генерал Тадин Хан Ачакзай. - Среди убитых - пять боевиков из Пакистана". Как указал собеседник агентства, в ходе операций были также уничтожены пять самодельных взрывных устройств, пять убежищ боевиков и их транспортные средства.

Также агентство сообщило со ссылкой на заявление органов безопасности республики, что по меньшей мере 15 боевиков "Талибана" были ликвидированы в результате операций афганской авиации в провинции Гильменд на юге страны.

"Семь боевиков "Талибан" уничтожены в результате авиаударов в районе Сангин, - отмечает агентство. - Аналогичные авиаудары были нанесены в районе Мусала". Еще восемь талибов, продолжает Khaama Press, были убиты в результате ударов афганской авиации в районе Муса-Кала.

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