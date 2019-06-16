Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok

16 июня 2019 08:52 (UTC+04:00)

В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Ширди во время похорон одного из членов семьи 17-летнего Пратика Вадекара. Подросток вместе с четырьмя другими родственниками решили снять видео, используя самодельный пистолет. Во время записи один из присутствовавших случайно выстрелил из оружия, попав в Пратика.

Сотрудники отеля, где проходила церемония, услышали громкий хлопок и сразу же прибежали к месту инцидента, чтобы задержать снимавших видео. Родственники пригрозили открыть по ним огонь и скрылись. Позднее полиции удалось задержать двоих из них.

Возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

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