Индия намерена повысить ввозные пошлины на 29 товаров из США

16 июня 2019 20:36 (UTC+04:00)

Индия намерена повысить пошлины на импорт 29 товаров из США с 16 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу телеканал NDTV.

По информации телеканала, планируется, что импортные пошлины вырастут на нут - до 60%, чечевицу - до 30%, артемию (род мелкой креветки, идущей на корм для аквакультур) - до 15%. Кроме того, планируется повышение пошлин на некоторые виды миндаля, грецкие орехи, яблоки и груши, а также на борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, детали труб и ряд других металлоизделий.

В июне прошлого года Нью-Дели сообщил, что намерен в августе того же года повысить ввозные пошлины на 29 видов товаров из США в ответ на действия Вашингтона по введению пошлин на сталь и алюминий. Но Индия уже несколько раз откладывала такое повышение. Власти страны объясняли это тем, что переговоры с Вашингтоном о пошлинах продолжаются.

Индия рассчитывала получить от этих мер более $217 млн, указывает телеканал.

В марте минувшего года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом 2,8 млрд евро. В ряде других стран, в том числе в Индии, также негативно восприняли действия Вашингтона.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила в пятницу, что госсекретарь США Майкл Помпео посетит Индию и Шри-Ланку по завершении участия в саммите Группы двадцати в Осаке (Япония) в конце июня с 24 по 30 июня с целью расширения и углубления партнерства с ключевыми странами Индо-Тихоокеанского региона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео заявил, что у США есть доказательства причастности Ирана к нападениям на танкеры
США 19:41
Помпео: США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе и военный
США 19:08
В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
Другие страны 13:44
На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары
Другие страны 09:14
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
В мире 08:52
Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию
США 05:48
Лента новостей
В Мексике задержали четыре грузовика с нелегальными мигрантами
Другие страны 21:15
ВС Турции уничтожили 77 боевиков РПК
Турция 20:52
Том Хэнкс "ограбил" магазин
В мире 20:21
Туристический поток из Азербайджана в Мексику за два года увеличился на 20% - посол
Общество 19:58
Помпео заявил, что у США есть доказательства причастности Ирана к нападениям на танкеры
США 19:41
В Лионе задержан мужчина, угрожавший ножом военным в ходе операции Sentinelle
Европа 19:32
Помпео: США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе и военный
США 19:08
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 16.06.2019
Политика 19:00
После отставки Тереза Мэй будет уделять больше внимания кулинарному искусству и крикету
Европа 18:37