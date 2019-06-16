Индия намерена повысить ввозные пошлины на 29 товаров из США

Индия намерена повысить пошлины на импорт 29 товаров из США с 16 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу телеканал NDTV.

По информации телеканала, планируется, что импортные пошлины вырастут на нут - до 60%, чечевицу - до 30%, артемию (род мелкой креветки, идущей на корм для аквакультур) - до 15%. Кроме того, планируется повышение пошлин на некоторые виды миндаля, грецкие орехи, яблоки и груши, а также на борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, детали труб и ряд других металлоизделий.

В июне прошлого года Нью-Дели сообщил, что намерен в августе того же года повысить ввозные пошлины на 29 видов товаров из США в ответ на действия Вашингтона по введению пошлин на сталь и алюминий. Но Индия уже несколько раз откладывала такое повышение. Власти страны объясняли это тем, что переговоры с Вашингтоном о пошлинах продолжаются.

Индия рассчитывала получить от этих мер более $217 млн, указывает телеканал.

В марте минувшего года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом 2,8 млрд евро. В ряде других стран, в том числе в Индии, также негативно восприняли действия Вашингтона.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила в пятницу, что госсекретарь США Майкл Помпео посетит Индию и Шри-Ланку по завершении участия в саммите Группы двадцати в Осаке (Япония) в конце июня с 24 по 30 июня с целью расширения и углубления партнерства с ключевыми странами Индо-Тихоокеанского региона.

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