В работе Netflix произошел сбой

21 июня 2019 04:32 (UTC+04:00)

Проблемы в работе американского сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в ночь на пятницу в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Netflix наблюдаются с 18:37 [четверга] по времени Восточного побережья США (01:37 мск пятницы)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Великобритании, Германии, Нидерландах и Франции. С проблемами также столкнулись в США и Канаде. О сбоях в России пока не сообщается.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром сайта Netflix (около 41%), еще около 30% жалуются на отсутствие соединения и порядка 28% не могут смотреть видео.

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