Спецпосланник ООН по Ливии провел переговоры с Хафтаром

22 июня 2019 19:08 (UTC+04:00)

Специальный посланник ООН по Ливии Гассан Саляме встретился с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром на базе Ар-Раджма, где стороны обсудили причины начала боестолкновений в Триполи, сообщается в заявлении миссии ООН, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Спецпосланник генерального секретаря по Ливии Гассан Саляме встретился сегодня с командующим Халифой Хафтаром в Ар-Раджме",- написано в коммюнике.

Согласно заявлению, в ходе встречи обсуждались "причины, приведшие к боестолкновениям, происходящим сейчас в Триполи, и гуманитарная ситуация, а также возможности ускорения к переходу на этап политического решения".

Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Лояльные правительству формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".

В районе Триполи продолжаются позиционные бои.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране двоевластие.

На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Восточные власти сотрудничают с армией Хафтара.

По данным ВОЗ, в результате боев за Триполи погибли по меньшей мере 691 человек и более 4 тысяч получили ранения.

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