Немецкие власти обязали Daimler отозвать 60 тысяч дизельных Mercedes-Benz

22 июня 2019 22:54 (UTC+04:00)

Власти Германии обязали автоконцерн Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI, сообщает издание Bild, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Федеральное автомобильное ведомство Германии (BKA) потребовало отозвать автомобили "из-за недопустимого отключающего оборудования", которое позволяет манипулировать показателями системы выбросов.

Концерн отрицает обвинения и намерен прибегнуть к юридическим мерам. Сообщается, что первоначальный отзыв затронет в Германии около 60 тысяч автомобилей, однако BKA собирается проверить другие модели двигателей концерна - Mercedes-Benz OM642 и Mercedes-Benz OM651.

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