НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

23 июня 2019 04:56 (UTC+04:00)

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, что может говорить о признаках жизни на планете, пишет New York Times, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что соответствующую информацию специалисты космического агентства получили на этой неделе. Ученые запросили дополнительные данные с Curiosity, чтобы провести новые эксперименты для подтверждения наблюдений. Ожидается, что новая информация от марсохода поступит в понедельник.

Подчеркивается, что обнаруженный газ мог быть выделен недавно, поскольку в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана бы разложились за несколько столетий под действием солнечного света и в ходе химических реакций.

Исследователи также не отрицают, что обнаруженный газ мог находиться внутри планеты в течение миллионов лет, и теперь он выходит через трещины.

Метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которых также называют метаногенами и которые обитают в больших количествах в местах, где мало кислорода: под землей и в пищеварительном такте животных. Кроме того, метан образуется и в геотермальных реакциях, которые никак не связаны с биологией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
Другие страны 14 июня 13:18
Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
В мире 14 июня 05:18
Глава НАСА допустил "ускорение" марсианской программы по примеру лунной
США 10 июня 20:55
В NASA создали вертолет для демонстрации возможностей полета в атмосфере Марса
В мире 8 июня 12:38
Астрономы не нашли "новой физики" в микроволновом эхо Большого Взрыва
В мире 7 июня 13:09
Грузовой корабль Dragon отошел от МКС
США 3 июня 20:21
Лента новостей
В Турции нейтрализованы три террориста
Турция 05:25
Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
США 05:12
Неизвестные открыли огонь по посетителям бара в Мексике
Другие страны 04:40
Saudi Arabian Airlines прекратит полеты над Оманским заливом и Ормузским проливом
Арабские страны 04:17
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Мексики
Другие страны 03:51
Помпео: санкции против Ирана будут усиливаться, пока Тегеран не согласится на переговоры
США 03:26
Сборная Бразилии разгромила команду Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу
Спорт 02:48
Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами - СМИ
США 02:31
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа
Другие страны 02:15