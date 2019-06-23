На Марсе обнаружили признаки жизни

23 июня 2019 13:17 (UTC+04:00)

Специалисты НАСА исследовали данные марсохода Curiosity и обнаружили в атмосфере Марса значительное количество метана, что косвенно может свидетельствовать о наличии на планете живых существ. Об этом, как передает Trend, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

Ученые запросили дополнительную информацию с марсохода. Они намерены провести новые эксперименты, чтобы подтвердить свои наблюдения. Результаты исследований ожидаются в понедельник, 24 июня.

Исследователи отмечают, что обнаруженный метан был произведен недавно, поскольку солнечный свет и химические реакции его разрушают. Однако они не исключают, что газ мог находиться внутри планеты миллионы лет, а теперь выходит через трещины.

В 2013 году марсоход уже находил метан в атмосфере Марса. Наблюдения, полученные на этой неделе, в три раза превышают уровень газа, зафиксированный шесть лет назад.

На Земле метан обычно производят живые организмы.

В конце марта Curiosity нашел внутри марсианского кратера Гейл соединения азота, необходимые для выживания живых организмов. Его появлению могли способствовать падения астероидов и наличие газообразного водорода в атмосфере Красной планеты.

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