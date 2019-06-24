Французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона

24 июня 2019 03:15 (UTC+04:00)

Французские власти начали налоговую проверку в отношении главы экс-главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона, сообщает французская газета Libеration со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на японскую газету "Асахи" сообщалось, что токийская прокуратура может выдвинуть новые обвинения Карлосу Гону по подозрению в присвоении средств из так называемого "президентского фонда" компании Renault на общую сумму около 2,85 миллиона евро.

"Этот тип контроля, рассчитанный почти на год, выразится в тщательном анализе всех доходов, полученных Карлосом Гоном за несколько лет", - говорится в сообщении.

Уведомление, оповещающее Гона и его жену об этом, было разослано во все известные места жительства супругов во Франции, в Ливане и, возможно, в Соединенных Штатах.

За операцию, по всей видимости, отвечает Национальное управление налогового аудита (DNVSF), следящее за шестью тысячами самых богатых налогоплательщиков во Франции.

Отмечается, что с 2012 года Гон отказался от статуса французского налогоплательщика, чтобы стать нидерландским налоговым резидентом. Это позволило ему избежать прежнего налога на имущество и выплатить только единовременный вклад на доход как главы фирмы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Карлоса Гона подозревают в присвоении более $3 млн из средств Renault
В мире 23 июня 06:56
Renault согласилась на реформы системы управления в Nissan
Другие страны 19 июня 14:36
Renault и Nissan открыли инновационную лабораторию в Израиле
Израиль 12 июня 09:37
Renault и Fiat Chrysler пытаются возобновить переговоры о слиянии
Другие страны 10 июня 09:20
Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault для укрепления альянса с Nissan
Другие страны 8 июня 11:49
Вице-премьер Италии обвинил правительство Франции в провале сделки между Fiat и Renault
Другие страны 7 июня 13:58
Лента новостей
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Китай 02:56
Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР на рабочем уровне
США 02:34
Пожарный самолет совершил жесткую посадку в Канаде
Другие страны 02:04
ВС Турции нейтрализовали 58 террористов на севере Ирака
Турция 01:33
Сборная Аргентина победила команду Катара и вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу
Спорт 01:13
В Иране заявили о необратимости решения о сокращении обязательств по СВПД
Иран 00:50
На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами
Арабские страны 00:32
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
Арабские страны 00:15
Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ из-за ситуации с Ираном
США 00:03