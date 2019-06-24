Французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона

Французские власти начали налоговую проверку в отношении главы экс-главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона, сообщает французская газета Libеration со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на японскую газету "Асахи" сообщалось, что токийская прокуратура может выдвинуть новые обвинения Карлосу Гону по подозрению в присвоении средств из так называемого "президентского фонда" компании Renault на общую сумму около 2,85 миллиона евро.

"Этот тип контроля, рассчитанный почти на год, выразится в тщательном анализе всех доходов, полученных Карлосом Гоном за несколько лет", - говорится в сообщении.

Уведомление, оповещающее Гона и его жену об этом, было разослано во все известные места жительства супругов во Франции, в Ливане и, возможно, в Соединенных Штатах.

За операцию, по всей видимости, отвечает Национальное управление налогового аудита (DNVSF), следящее за шестью тысячами самых богатых налогоплательщиков во Франции.

Отмечается, что с 2012 года Гон отказался от статуса французского налогоплательщика, чтобы стать нидерландским налоговым резидентом. Это позволило ему избежать прежнего налога на имущество и выплатить только единовременный вклад на доход как главы фирмы.

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