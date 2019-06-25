Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе

Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе и назвал это угрозой безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.

Кроме того, по его словам, члены Совбеза призвали участвующие стороны и все страны региона проявить максимальную сдержанность и предпринимать шаги для снижения эскалации и напряжения.

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