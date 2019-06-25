Falcon Heavy за один рейс выведет на орбиту 24 спутника и атомные часы

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy одним рейсом выведет во вторник на три различные земные орбиты более 20 аппаратов, а также атомные часы и прах 152 человек, компания-производитель SpaceX будет вести прямую трансляцию своего "самого сложного старта", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Старт ракеты-носителя запланирован на 23.30 повремени Восточного побережья США (06.30 GMT+3) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. По прогнозу синоптиков, вероятность благоприятной погоды в месте старта составляет 80%.

Для новейшей и самой мощной из существующих в мире ракет Falcon Heavy это третий старт и второй коммерческий запуск. В апреле она осуществила запуск спутника Arabsat 6A для Саудовской Аравии.

Как заявил ранее владелец SpaceX Илон Маск, миссия STP-2 (Space Test Program 2) станет одним из самых трудных запусков в истории компании. Основным заказчиком полета выступает министерство обороны США, которое осуществляет сертификацию носителей SpaceX для запусков дорогостоящих спутников в интересах национальной обороны.

В этот раз на борту ракеты на орбиту отправятся более 24 спутников с научными инструментами и экспериментами для вооруженных сил США, НАСА, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), университетов и частных компаний. В числе "невоенных" грузов на орбиту отправят атомные часы (Deep Space Atomic Clock project, DSAC), которые в будущем при миссиях в далекий космос можно будет использовать для обеспечения навигации космических аппаратов, зонд на GPIM (Green Propellant Infusion Mission), работающий на нетоксичном топливе, и кубсаты E-TBEx, которым предстоит изучить влияние ионосферы Земли на проходящие в ней радиосигналы.

Запуск аппаратов будет происходить с трех разных орбит и затянется на шесть часов.

Первые 13 аппаратов будут выведены на низкую околоземную орбиту приблизительно через 13 минут после старта.

Вторая партия спутников, которая включает шесть метеорологических зондов, отделится от ракету-носителя на высоте около 720 километров над Землей. На эту орбиту будет также выведен созданный GeneralAtomics космический аппарат Orbital Test Bed spacecraft (OTB), на боту которого будут испытаны атомные часы НАСА. OTB также будет нести в космос кремированные останки 152 человек, в их числе прах астронавта НАСА Уильяма Поуга и писателя Фрэнка Ситцена, сообщает Space Flight Now. Организатор своеобразной ритуальной услуги компания Celestis, которая делает это уже более 20 лет, сообщала, что стоимость отправки праха на орбиту - около 5 тысяч долларов. Ожидается, что OTB останется на орбите около 25 лет.

На заключительной и самой высокой в ходе предстоящей миссии орбите Falcon Heavy "отпустит" в самостоятельный полет зонд Demonstration and Science Experiments (DSX). Аппарат, принадлежащий ВВС США, будет измерять в радиационном поле Земли (радиационном поясе Ван Аллена) влияние радиоволн очень низких частот на космическую радиацию, а также эффект радиации и космической погоды на работу космических кораблей.

Для запуска Пентагон планирует использовать уже летавшие ранее боковые ускорители Falcon Heavy. Планируется, что они вернутся на площадку в 15 километрах от места старта. Центральная ступень ракеты начнет возвращение на баржу в Атлантическом океане через десять минут после старта. Для запуска используется новый центральный блок, поскольку обе предыдущие посадки завершались неудачей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.