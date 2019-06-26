Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner

26 июня 2019 03:55 (UTC+04:00)

Компания Boeing успешно провела пятые и заключительные испытания парашютной системы космической капсулы Starliner, говорится в распространенном в среду сообщении компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Заключительное испытание было самым сложным. Два парашюта были отключены на испытательном аппарате Straliner, который сбросили с воздушного шара на высоте 40 тысяч футов (более 12 километров). Во время четырехминутного снижения сработали другие парашюты, и капсула приземлилась по плану на ракетном полигоне "Уайт сэндз", - сказано в сообщении.

Первый запуск капсулы ожидается этим летом.

"Ракета доставит Starliner без экипажа на космическую станцию на неделю. После этого астронавт Boeing Крис Фергюсон и астронавты НАСА Майк Финк и Николь Манн могут совершить первый пилотируемый полет на Starliner до конца года", - говорится в документе.

Ранее источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что запуск к Международной космической станции (МКС) американского беспилотного корабля Starliner перенесен с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого - с 1 на 30 ноября.

Корабли Starliner будут запускаться ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал, на первой ступени которой используется российский двигатель РД-180 разработки НПО "Энергомаш".

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