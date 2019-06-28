Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию

Самый известный дизайнер корпорации Apple Джони Айв, который участвовал в создании внешнего облика Mac, iPod и iPhone, покидает компанию для работы в своём собственном проекте, который называется LoveFrom, сообщает газета Financial Times в четверг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Хотя я не буду сотрудником (Apple), я все равно буду очень вовлечен (в работу компании), надеюсь, еще много-много лет после этого ", - сказал Айв изданию. Он добавил, что считает свой уход естественным развитием карьеры.

Полноценный запуск нового креативного бизнеса Айва ожидается в течение 2020 года. Глава Apple Тим Кук заявил изданию, что в целом Apple продолжит работать со старой командой, которая создавала самые известные продукты корпорации.

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