США, Япония и Индия договорились вместе обеспечивать безопасность на море

28 июня 2019 06:19 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и премьеры Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендра Моди провели в пятницу трехстороннюю встречу в японской Осаке и договорились проводить регулярные встречи в этом формате и вместе обеспечивать безопасность на море в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они подтвердили решающее значение укрепления сотрудничества между США, Индией и Японией для укрепления общих основных демократических ценностей, которые способствуют глобальной безопасности и процветанию", - сообщил Белый дом.

"Лидеры договорились встречаться ежегодно и обеспечивать успешное сотрудничество во многих областях, включая безопасность на море, качественную инфраструктуру и продвижение мира и процветания в Индийском океане и Тихоокеанском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении.

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