Мун Чжэ Ин отметил роль России в поддержании мира на Корейском полуострове

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече в Осаке поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за конструктивную помощь РФ в поддержании мира на Корейском полуострове. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила газета The Korea Herald.

"Президент Мун отметил, что конструктивная роль России помогает в продвижении мира на Корейском полуострове. Он также сказал, что будет поддерживать тесное сотрудничество с Россией и далее", - цитирует газета сообщение администрации президента по итогам переговоров.

Как отмечается, южнокорейский лидер также назвал текущую ситуацию вокруг КНДР благоприятной для развития диалога между странами и выразил надежду на расширение связей с Россией и Китаем.

По информации газеты, помимо ситуации вокруг КНДР, российский и южнокорейский президенты обсудили развитие экономических связей между Москвой и Пекином в судостроении, строительстве портов, использовании Северного морского пути, нефтегазовой сфере, в сфере железнодорожного сообщения, электроэнергетики, а также в сельском хозяйстве и рыболовстве.

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