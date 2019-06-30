Легкомоторный самолет исчез с радаров в Доминиканской Республике

30 июня 2019 03:41 (UTC+04:00)

Легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека, исчез с экранов радаров в субботу в Доминиканской Республике.

Об этом сообщило агентство Prensa Latina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами через полчаса после вылета из международного аэропорта Мария-Монтес в провинции Бараона на юге страны.

Доминиканский институт гражданской авиации при поддержке военного ведомства республики начал операцию по поиску самолета.

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