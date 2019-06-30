SpaceX потеряла три спутника из миссии Starlink

30 июня 2019 13:22 (UTC+04:00)

Три спутника из 60, запущенных на орбиту компанией SpaceX в рамках миссии Starlink, потеряли связь с Землей и прекратили функционирование. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявление компании.

"57 спутников Starlink обмениваются данными с земными станциями SpaceX...Три спутника, которые первоначально установили связь с Землей, больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты", - приводит издание заявление представителя SpaceX.

Кроме того, как следует из заявления, еще два спутника будут "намеренно возвращены с орбиты для имитации процесса утилизации по окончании срока службы".

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

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