Генсек ООН поприветствовал стремление США и КНДР возобновить рабочий диалог

1 июля 2019 02:10 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Пханмунджоме и стремление Вашингтона и Пхеньяна возобновить диалог на рабочем уровне, заявил журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь приветствует встречи в Пханмунджоме с участием лидеров КНДР, Республики Корея и Соединенных Штатов, в частности, заявление о том, что КНДР и Соединенные Штаты возобновят диалог на рабочем уровне", - сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек ООН полностью поддерживает усилия сторон по установлению новых отношений в направлении устойчивого мира, безопасности, полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп заявил ранее, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков. Как указал американский лидер, будут созданы "специальные команды, которые выработают детали". По словам Трампа, команды начнут работать в течение двух - трех недель. Группой с американской стороны будет руководить спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн. Также в нее войдет госсекретарь Майк Помпео, уточнил Трамп.

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