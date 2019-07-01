Абэ: Япония поддерживает диалог между США и КНДР

1 июля 2019 06:05 (UTC+04:00)

Правительство Японии поддерживает диалог между лидерами США и КНДР и надеется, что он принесет конкретные результаты. Об этом заявил в понедельник журналистам в своей токийской резиденции японский премьер-министр Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Япония, - приводит его слова информационное агентство Kyodo, - поддерживает американо-северокорейский процесс переговоров. Мы надеемся, что нынешняя встреча приведет к позитивным сдвигам и достижению конкретных результатов".

Президент США Дональд Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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