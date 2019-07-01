В Таиланде появится обязательная страховка для туристов

Обязательное медицинское страхование для иностранных туристов стоимостью 20 батов (65 центов) появится в этом году в Таиланде. Как сообщила в понедельник газета "Бангкок пост", иностранные путешественники должны будут заплатить за полис в иммиграционных отделениях в аэропортах королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации Управления страховой комиссии Таиланда, страховая премия будет направляться в Фонд содействия туризму королевства для покрытия внезапных платежей. Предполагается, что страховая премия покроет до миллиона батов (32,7 тыс. долларов) в случае смерти клиента. Страховка должна будет получить одобрение Министерства туризма и спорта, прежде чем она будет передана в кабинет министров.

Страхование путешествий призвано укрепить доверие иностранных туристов при посещении Таиланда. Активные разговоры об обязательном страховании для въезжающих туристов начались в том числе после того, как на Пхукете в прошлом году утонула лодка, в результате чего погибли 47 граждан КНР. Рынок Китая является крупнейшим для местного туризма - из этой страны в прошлом году прибыли почти 10 млн посетителей, а всего королевство посетили за год 38 млн иностранцев. Министерство туризма и спорта прогнозирует, что количество путешественников в этом году вырастет до 40 млн, а доходы страны составят 2,13 трлн батов (69,69 млрд долларов).

Доход от туризма составляет почти 18% ВВП королевства. Вместе с тем Управление страховой комиссии Таиланда приступило к осуществлению экспериментального проекта в провинции Накхоннайок. По программе туроператоры обеспечивают страховкой клиентов и гидов. Авторы инициативы уверены, что эта провинция идеальна для пробного проекта, поскольку там есть множество видов отдыха для путешественников, связанных с риском: рафтинг, альпинизм, езда на горном велосипеде. В 2018 году Накхоннайок посетили 2,1 млн туристов.

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