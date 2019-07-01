Фондовый рынок Китая отреагировал на встречу Трампа и Си Цзиньпина ростом котировок

1 июля 2019 09:02 (UTC+04:00)

Значительным ростом основных индексов отреагировали в понедельник биржи материкового Китая на состоявшуюся в минувшие выходные встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, на которой Вашингтон пообещал пока не вводить дополнительные пошлины на китайскую продукцию. Соответствующие данные опубликованы на сайтах фондовых площадок в Шанхае и Шэньчжэне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Индекс "Шанхай композит", отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос к концу промежуточной утренней торговой сессии на 1,88%, до отметки 3034,80 пункта. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс "Шэньчжэнь компонент", поднялся на 3,23%, до отметки 9474,50 пункта.

Рост котировок на фондовых рынках материкового Китая отмечен после состоявшейся 29 июня на полях саммита G20 в Осаке встречи Си Цзиньпина и Трампа, на которой лидерами была достигнута договоренность о возобновлении торговых переговоров между странами. Президент США пообещал, что пока не будет вводить новые пошлины на китайские товары и высказал уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина есть хорошие шансы на заключение торговой сделки.

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