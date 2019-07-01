Сделку ОПЕК+ могут продлить до апреля 2020 года

1 июля 2019 09:12 (UTC+04:00)

Наиболее вероятный и обсуждаемый срок продления договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ - до апреля 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Более вероятным видится девять месяцев, чем шесть. Вы же помните, что и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, и министр энергетики РФ Александр Новак высказались за этот вариант. Это значит, что все ближневосточные страны ОПЕК поддержат Саудовскую Аравию, а остальные, из "не ОПЕК", поддержат Россию. Хотя дискуссии еще будут", - сказал он.

Другой собеседник ТАСС в ОПЕК сказал, что продление ограничений на девять месяцев более предпочтительно, чем на шесть, так как создает для процесса бюджетирования сланцевых компаний из США менее ясные перспективы на 2020 год.

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