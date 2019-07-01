В Аргентине не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом

Не менее 13 человек погибли и 30 получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом, перевозившим группу пенсионеров в Аргентине. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил портал Nacion.

Автобус перевернулся на трассе в провинции Тукуман. Машина ехала из города Мендоса в курортный город Термас-де-Рио-Ондо.

По предварительным данным, причиной аварии стал туман и плохая видимость на дороге, в результате чего водитель потерял контроль над дорогой.

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