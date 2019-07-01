Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 14

1 июля 2019 22:39 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области, по последним данным, составляет 14 человек, судьба еще 13 неизвестна. Как передает Trend, oб этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, погибли 14 человек, без вести пропавших - 13, в больницах находятся 153 пострадавших, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

Источник также добавил, что медицинскую помощь получили около 1,3 тыс. человек.

"Была оказана медицинская помощь 1299 людям, которые попали в зону паводка", - сказал собеседник агентства.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил о 12 погибших и девяти пропавших без вести.

В новость были внесены изменения (21:26 мск) - добавлена информация о медицинской помощи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии 115 тыс. человек получили указание об эвакуации в связи с угрозой наводнений
Другие страны 26 июня 07:29
В Уругвае из-за наводнений свои дома были вынуждены покинуть 8,5 тыс. человек
Другие страны 20 июня 08:40
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
Другие страны 13 июня 07:33
Жертвами наводнений в китайской провинции Гуандун стали семь человек
Китай 11 июня 09:16
В Турции три человека погибли в результате наводнения
Турция 10 июня 03:55
Наводнение в Индонезии унесло жизни десяти человек
Другие страны 28 апреля 13:32
Лента новостей
Страны ОПЕК согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с "не ОПЕК"
В мире 23:10
Главы генштабов Турции и РФ обсудили Идлиб
Турция 23:05
В Аргентине не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом
В мире 22:26
В США женщина вдохнула пыль и умерла
США 22:10
Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом
Россия 21:31
В Мексике не менее двух человек погибли при взрыве на трубопроводе
В мире 21:07
Начался визит руководителей ведущих азербайджанских СМИ в Москву (ФОТО)
Общество 20:31
Президент Ильхам Алиев внес изменения в список услуг центров DOST
Политика 19:32
Шелковый путь в Шеки - мистический и волшебный мир победы Добра над Злом (ФОТО)
Культура 19:16